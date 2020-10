Brozovic nella Croazia ritrova minuti e ruolo centrale nel gioco

Photo 192013105

Marcelo Brozovic in Croazia-Svezia è stato tra i migliori della sua squadra. Con la maglia della nazionale ha un ruolo centrale nello sviluppo del gioco.

TITOLARE FISSO – Brozovic ha giocato titolare nella sfida tra Croazia e Svezia, nel suo ruolo di mediano davanti alla difesa. Una cosa comune negli ultimi anni all’Inter, messa però in discussione in queste prime partite di campionato. Il croato infatti ha giocato titolare solo nella prima con la Fiorentina. Poi il suo ruolo è stato preso da Vidal, che a sorpresa ha iniziato la sua carriera in nerazzurro da mediano. E il suo minutaggio è andato a scendere: 75 minuti coi viola, 25 col Benevento, 17 con la Lazio. Con la maglia della sua nazionale invece nessuna discussione.

AL CENTRO DEL GIOCO – Il suo ruolo nella Croazia è centrale. Solo Modric vede il pallone più di lui, ma gioca qualche metro più avanti. Il numero 77 nerazzurro è il responsabile della costruzione bassa e ormai un leader riconosciuto. I palloni toccati sono 88, appena uno meno del numero 10 del Real Madrid, che arriva appunto a 89. Secondo e primo della Croazia, rispettivamente. Stesso discorso per i passaggi effettuati: Brozovic è secondo con 66, davanti anche ai difensori centrali.