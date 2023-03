Brozovic, fare bene con lo Spezia per riprendersi la sua Inter

Marcelo Brozovic cerca il rilancio definitivo in vista del finale di stagione. Questa sera con lo Spezia per lui può rappresentare la giusta occasione per tornare a riprendersi l’Inter.

DIFFICOLTÀ − Marcelo Brozovic a inizio anno non si aspettava di certo una stagione così travagliata. Il croato complice i tanti problemi fisici e il Mondiale in Qatar non è quadi mai riuscito a essere presente con l’Inter. Ciò ha quindi inficiato la sua condizione fisica e di conseguenza anche le sue prestazioni in campo. Senza contare che orami per Inzaghi è praticamente impossibile rinunciare a Calhanoglu nel ruolo di regista.

SEGNALI DI RISVEGLIO − Brozovic non è però tipo da farsi scoraggiare facilmente. Il centrocampista si è subito rimesso a lavoro per cercare di riprendersi un ruolo da titolare o quanto meno per rendersi utile alla causa dell’Inter. Nelle ultime partite i frutti di questo lavoro hanno iniziato a farsi vedere con più insistenza. Le prove più convincenti sono state quelle in cui il croato è entrato a partita in corso e in particolare con Lecce e Porto. Soprattutto nel match di Champions League il suo ingresso è stato determinante per invertire l’andamento negativo della seconda frazione. Con lui in campo il gioco della squadra è infatti salito di colpi e di livello, e alla fine il suo innesto è stato determinante ai fini del risultato.

La grande occasione di Brozovic, con lo Spezia può fare la differenza

L’OCCASIONE − Questa sera con lo Spezia Inzaghi è pronto a concedergli un’altra occasione. L’obiettivo è quello di far rifiatare uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan in vista della gara di ritorno con il Porto. Brozovic comunque non è una riserva ma è un titolare a tutti gli effetti, quindi il gioco della squadra non dovrebbe essere penalizzato. La grande capacità del croato nella gestione dei tempi di gioco, potrebbe rivelarsi fondamentale per cercare di mettere in difficoltà una squadra che probabilmente si chiuderà molto. Sarà quindi fondamentale che il pallone giri molto velocemente per mandare a vuoto il tentativo di recupero degli avversari per creare così buchi nella linea difensiva. Brozovic ha tutte le qualità e le caratteristiche per poter fare questo. Inoltre da lui ci si aspetta una grande motivazione, visto che questa potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi e svoltare la sua stagione con l’Inter.