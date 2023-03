Dumfries, con lo Spezia per riconfermarsi e ritrovare fiducia verso il Porto

Denzel Dumfries probabilmente partirà titolare nella sfida di questa sera contro lo Spezia. L’olandese deve far bene per ritrovare fiducia verso la sfida col Porto

RICONFERMA – Data l’indisponibilità di Milan Skriniar, a occupare il ruolo di braccetto difensivo destro sarà Danilo D’Ambrosio. Per una logica di turnover, a riposare sarà Matteo Darmian. Sulla fascia destra, quindi, agirà Denzel Dumfries. L’olandese giocherà la quarta partita da titolare di fila in Serie A. Dopo la deludente prestazione con il Bologna, l’ex PSV ha alzato lievemente il suo rendimento contro il Lecce, riuscendo anche a regalare l’assist del 2-0 a Lautaro Martinez.

SPERANZA – Dumfries stasera dovrà dimostrare di essere tornato il giocatore visto lo scorso anno. Quest’anno l’olandese ha fatto molta fatica, dimostrando molta paura e timidezza, dati probabilmente da un periodo di poca sicurezza. Una buona prestazione con lo Spezia potrebbe essere utile anche in ottica Champions League. Se Skriniar non dovesse recuperare per la sfida del 14 marzo contro il Porto, il classe ’96 partirà titolare sulla fascia destra, con Darmian alle sue spalle. Il match sarà di fondamentale importanza, e per Simone Inzaghi poter ritrovare mentalmente il giocatore olandese sarebbe un’ottima notizia. Il primo passo è, quindi, cerca di riconfermarsi dopo la buona prova offerta contro il Lecce a San Siro.