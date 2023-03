Spezia-Inter, due sorprese per Inzaghi! Ennesima conferma a centrocampo – Sky

Mancano poche ore a Spezia-Inter, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Riunione tecnica per Simone Inzaghi e i suoi uomini, questa sera impegnati a una trasferta difficile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso la conferma di due sorprese tra i titolari.

MANCA POCO – Le vere due sorprese di formazione rispetto le ultime partite secondo l’emittente televisiva saranno Samir Handanovic tra i pali e Danilo D’Ambrosio in difesa, che completerà il reparto con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Matteo Darmian si sposterà sulla fascia destra, mentre a sinistra ancora Robin Gosens. L’altra conferma a centrocampo riguarda Henrikh Mkhitaryan che va verso la diciottesima partita da titolare consecutiva in questa stagione in tutte le competizioni. Riposa, invece, Hakan Calhanoglu. Al suo posto ci sarà Marcelo Brozovic davanti la difesa. Conferme in attacco per quanto riguarda la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, proprio come l’andata.