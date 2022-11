Brozovic, Dalic lancia l’allarme (e un messaggio): con il Canada serve altro

Brozovic è apparso piuttosto arrugginito nella sfida tra Croazia e Marocco. Il Commissario Tecnico croato, Dalic, ha richiamato all’ordine il centrocampista dell’Inter che paga certamente il lungo stop. Già con il Canada si attende un cambio di marcia

DIFFICOLTÀ – Marcelo Brozovic non ha convinto pienamente nella sfida tra Croazia e Marocco, valevole per la prima giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar. Il centrocampista paga naturalmente il lungo stop e lo scarsissimo minutaggio post infortunio. Simone Inzaghi ha preferito preservare Brozovic nelle ultime partite prima dell’inizio della Coppa del Mondo, con tutti i pro e contro del caso. Il Commissario Tecnico croato, Zlatko Dalić, ha sottolineato le difficoltà di Brozovic (vedi articolo) lanciando un piccolo allarme ma anche un messaggio in vista della prossima sfida con il Canada.

Brozovic, con il Canada si attende un cambio di marcia: Dalic chiaro

Brozovic è infatti chiamato ad un importante cambio di marcia perché dopo lo 0-0 con il Marocco la Croazia ha bisogno della vittoria contro un Canada che già con il Belgio si è dimostrata una squadra tutt’altro che semplice da superare. Serviranno tutte le qualità del numero 77 dell’Inter per dare la svolta ai vice Campioni del Mondo in carica. Dalic si aspetta solo il meglio da Brozovic: arriverà il cambio di marcia?