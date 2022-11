Skriniar, la ‘melina’ non aiuta. Inter esposta sul rinnovo, ora tocca a lui

Milan Skriniar non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con l’Inter. La “melina” delle ultime settimane non giova a nessuno: lo slovacco deve chiarire la sua posizione

RINNOVO – Milan Skriniar e l’Inter sono al lavoro per il rinnovo di contratto dello slovacco, in scadenza a giugno. La volontà dei nerazzurri è chiara ed è stata espressa più volte pubblicamente da Marotta. Lo slovacco è centrale nel progetto e la volontà è quella di continuare con lui nei prossimi anni, consegnandogli, inoltre, la fascia di capitano. Non è ancora del tutto chiara, invece, la volontà di Skriniar. La firma sul contratto non è ancora arrivata e l’accordo definitivo non sembra essere ancora vicino. Il difensore, in passato, ha sempre espresso il desiderio di continuare con l’Inter e legarsi indissolubilmente ai colori nerazzurri. Un concetto espresso più volte, ma prima dell’estate appena trascorsa, dove in maniera quasi sorprendente lo slovacco era stato messo sul mercato dal club.

VOLONTA’ – Se il comportamento tenuto dall’Inter nel corso dell’estate ha indispettito il difensore, che avrebbe tutte le ragioni per esserlo, e le volontà sono cambiate è necessario che il difensore le palesi, le comunichi ed eviti una “melina” che è dannosa per lui e per la società. Per lui perché, inevitabilmente, potrebbe portare ad un conflitto nel rapporto con l’ambiente ed i tifosi. E con più di metà stagione ancora da disputare sarebbe estremamente controproducente. Dannoso per la società perché dalla risposta di Skriniar dipendono molte delle strategie future di mercato, in un reparto difensivo che ha diversi giocatori in scadenza. Il tempo stringe: per il bene dell’Inter e di Skriniar la questione rinnovo va risolta in fretta.