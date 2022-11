Lukaku, con il Marocco dalla panchina! La verità non prima di dicembre

Lukaku sta meglio e oggi è tornato a lavorare in gruppo come annunciato dal Commissario Tecnico del Belgio, Roberto Martinez (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter è dunque pronto a rientrare in campo dopo lo spezzone di partita fatto con il Viktoria Plzen in Champions League. Chiaramente sarà difficile vederlo dal 1′

SCALPITANTE – Romelu Lukaku anticipa i tempi rispetto a quelli preannunciati e già in Belgio-Marocco sarà possibile vederlo in panchina. L’attaccante dell’Inter, che l’ultimo spezzone di partita lo ha fatto a San Siro contro il Viktoria Plzen, sta meglio ed è tornato a lavorare in gruppo. Ovviamente nessuno, né il Belgio né tantomeno l’Inter, intende correre ulteriori rischi e dunque è facile intuire che al massimo contro la Nazionale dell’ex nerazzurro Achraf Hakimi giocherà qualche minuto per poi magari tornare dal 1′ contro la Croazia di Marcelo Brozovic (vedi focus).

Lukaku, il Belgio ha bisogno del suo centravanti: la verità solo con la Croazia

Il Belgio ha vinto la prima partita con il Canada, seppur con molte polemiche, e adesso mette nel mirino i 3 punti con il Marocco per spianare la strada verso gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La prestanza fisica, la personalità e i gol di Lukaku farebbero di certo comodo al Belgio che comunque con Batshuayi ha centrato la vittoria. Per ora l’ex Chelsea va considerato a mezzo servizio, la verità sulle sue condizioni verrà fuori solo con la Croazia.