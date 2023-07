Da Brozovic a Calhanoglu: Inter, passaggio di consegne definitivo

Destini incrociati quelli di Brozovic e Calhanoglu. La crescita del turco ha messo alla porta il croato in casa Inter. Brozovic ha salutato, con qualche polemica, per volare in Arabia. Il suo Al-Nassr, oggi, sfida proprio l’Inter. Un’occasione per condurre un confronto tra i due registi.

DI NUOVO LUI − Alle 12:20 ora italiana ad Osaka si sfideranno in amichevole Inter e Al-Nassr. Tante le vecchie conoscenze nelle file della super potenza araba, partendo da Cristiano Ronaldo fino a Alex Telles. Ma tutti gli occhi saranno puntati al primo confronto da ex Inter per Marcelo Brozovic. Il croato, dopo il recente addio sofferto, affronta quelli che fino a poco fa erano i suoi compagni. Brozovic ha un ottimo rapporto con lo spogliatoio e soprattutto con il suo grande amico Nicolò Barella. Dall’altra parte qualche indizio social ha lasciato intravedere forse qualche frizione tra il centrocampista e la società. Crediamo, comunque, che alcuni possibili diverbi oggi possano lasciare lo spazio soltanto ai sorrisi.

Come cambia la cabina di regia dell’Inter?

PASSAGGIO DI CONSEGNE − Alla base della partenza di Brozovic c’è sicuramente l’esplosione nel ruolo di regista di Hakan Calhanoglu. Il turco, nella passata stagione, ha sostituito in cabina di regia il croato (infortunato) con ottimi risultati. Quello che è certo è che, adesso, sarà un’Inter diversa a centrocampo. I due ex compagni hanno caratteristiche differenti. Brozovic, nonostante una tecnica invidiabile, fa della corsa instancabile e della fase di interdizione i suoi punti di forza. Tant’è che il croato ha sempre primeggiato alla voce chilometri percorsi. Dall’altra parte, Calhanoglu, più che sostanza, è sicuramente una pedina che porta grande qualità alla manovra. Maggiore precisione nei passaggi, più verticalizzazioni è quello che ci si aspetta dal turco. Inzaghi dovrà essere bravo ad aiutarlo in fase di ripiegamento per non cadere preda di centrocampi fisici. L’acquisto di un trattore come Davide Frattesi e il solito contributo di Barella potranno giovare al sostituto di Brozovic.