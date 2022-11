Brozovic, al rientro dalla sosta può essere lui l’uomo in più dell’Inter

Brozovic, che ha giocato nel match della sua Croazia contro il Marocco (vedi articolo), è già pronto per riprendersi l’Inter. Questi Mondiali gli saranno molto utili per recuperare la migliore condizione e mettere nelle gambe un buon numero di minuti. Al rientro dalla sosta il croato potrebbe essere l’uomo in più per i nerazzurri per cercare la rimonta in campionato.

CENTROCAMPO PUNTO DI FORZA − In questa prima parte di stagione l’Inter ha faticato a ingranare la marcia giusta in campionato. Il punto debole dei nerazzurri si è dimostrato essere in fase difensiva, cosa strana viste le stagioni precedenti. Il reparto che invece ha convinto di più è stato il centrocampo, nonostante la defezione per più di un mese del metronomo Marcelo Brozovic. La mediana è riuscita a sopperire alla sua mancanza grazie a un Hakan Calhanoglu in condizione invidiabile, che ha saputo dare tempi di gioco e sicurezza a tutta la squadra.

POSTO BLINDATO − Il centrocampista croato però è finalmente tornato, e proprio quest’oggi ha guidato (di nuovo dal 1′ in una gara ufficiale dopo l’infortunio) la sua Croazia nel match dei Mondiali contro il Marocco finito 0-0. Brozovic, una volta terminati gli impegni in Qatar, si concederà qualche giorno di riposo per poi rientrare in gruppo con la squadra. Il centrocampista si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi e con ogni probabilità riprenderà il suo posto di regista davanti alla difesa.

Brozovic l’equilibratore dell’Inter, con lui la rimonta è possibile

UOMO D’EQUILIBRIO − Brozovic, al rientro dalla sosta nel 2023, potrebbe rivelarsi la chiave per la rimonta in classifica dell’Inter. Il croato è in grado di dare molto equilibrio alla squadra, soprattutto grazie alla sua enorme intelligenza tattica che gli permette di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Questa caratteristica potrebbe rivelarsi decisiva per ritrovare solidità in fase difensiva. Con il 77 davanti alla difesa a dettare i tempi, il reparto difensivo potrebbe ritrovare la solidità persa quest’anno. Inoltre il croato schierato in quella posizione andrebbe a far avanzare Calhanoglu, che sarebbe così in grado di essere molto più pericoloso con la sua enorme tecnica. Quindi Brozovic può essere senza dubbio l’uomo in più dell’Inter in questa seconda parte di stagione.