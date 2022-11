Savoy (CT Rep. Centrafricana): «Camerun? Ha super portiere Onana»

Raoul Savoy, CT della Repubblica Centrafricana, ha parlato del portiere dell’Inter, Andre Onana, impegnato ai Mondiali con il “suo” Camerun.

SUPER PORTIERE – Queste le parole a RTS sport da parte di Raoul Savoy, CT della Repubblica Centrafricana, sulla fase difensiva del Camerun, prossimo avversario della Svizzera, nel match dei Mondiali in programma domani. «È una vecchia frase europea credere che i camerunensi non siano bravi in fase difensiva! Ora vedo questa Nazionale piuttosto solida in questo campo e soprattutto supportata da un super portiere (Andre Onana, ndr). Ma è anche vero che è una squadra che preferirà sempre vincere 4-3 che 1-0 e, quindi, sarà probabile che si scoprirà molto. Tuttavia, nel complesso è molto interessante e ha dei bei punti di forza offensivi, a cui gli svizzeri non dovranno lasciare il minimo metro!».

Fonte: RTS.ch