Stramaccioni: «Kovacic all’Inter l’avrei trattenuto di più! Ci fu opportunità»

Kovacic ha giocato in Marocco-Croazia 0-0 (vedi articolo). Il centrocampista ora al Chelsea ha lasciato l’Inter nell’estate del 2015 e Stramaccioni, suo primo allenatore in nerazzurro, nel commento per la Rai lo ricorda.

L’EX – Quando Mateo Kovacic è arrivato all’Inter, a gennaio 2013, trovò Andrea Stramaccioni come allenatore. Quest’ultimo ora ne parla: «Kovacic è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo. Ero innamorato di lui, non voglio fare nessun commento sulla scelta di quel momento ma la cessione è stata fatta anche per un’opportunità economica. È arrivato il Real Madrid, ha offerto tantissimi soldi per un ragazzo molto giovane. Io ovviamente, a livello personale, l’avrei trattenuto un po’ di più».