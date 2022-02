Bremer esclude automaticamente de Vrij? Le soluzioni tattiche

L’Inter è pronta ad affrontare il Genoa venerdì con i nerazzurri che devono cancellare il brutto periodo vissuto. La squadra di Simone Inzaghi intanto guarda al futuro. Il nome di Bremer piace all’Inter ed è pronta a prenderlo in estate.

ESCLUSIONE – L’Inter vuole seriamente puntare su Bremer nel mercato estivo. Il difensore brasiliano del Torino è uno degli obiettivi primari per puntellare la difesa. Ma il suo arrivo, escluderebbe automaticamente Stefan de Vrij? Le opzioni tattiche sono diverse. Con l’arrivo di Bremer sicuramente in difesa comincerebbero a diventare di troppo alcuni giocatori. Il brasiliano può muoversi sia da centrale della difesa a tre sia come braccetto di destra, un ruolo già ricoperto da Bremer negli anni scorsi. Sicuramente averlo darebbe più carte all’Inter e a Inzaghi per i vari match. de Vrij, visto il periodo in calo, è quello che ha più mercato rispetto agli altri. Con il suo addio però si perderebbe un pezzo importante dietro e l’Inter, per puntare in alto, ha bisogno anche di riserve di livello.