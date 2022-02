Dybala, per la Juventus l’addio non è una tragedia. Le ultime – SM

L’Inter deve dimenticare la partita persa contro il Sassuolo e, più in generale, il periodo grigio delle ultime gare con i nerazzurri che col Genoa vogliono ripartire. Intanto si lavora al futuro con il caso Paulo Dybala che tiene banco.

TRAGEDIA – L’Inter vuole il bottino pieno in casa del Genoa. I tre punti sono fondamentali per ripartire nella corsa scudetto. La società però lavora già per il futuro e per il mercato estivo. Il nome che era uscito nelle settimane scorse era quello di Paulo Dybala. Il 10 della Juventus è infatti insomma scadenza di contratto e il rinnovo stenta ad arrivare. Prima della partita ieri contro il Villarreal, Maurizio Arrivabene aveva di fatto dettato le condizioni a Dybala e al suo agente Antun. Come riporta Sportmediaset: «La Juve detta le regole (ultima proposta: tetto massimo, eventuale, 7 milioni di euro a stagione per 4 anni). La Juve stessa (o una parte di essa) ora riflette anche sulla tenuta del giocatore che da almeno due stagioni. All’interno del club, nonostante i 28 anni dell’argentino, si è aperta infatti la discussione e in molti si sono chiesti se un impegno economico di questo livello sia oggi opportuno? Sembra che la Juve sia entrata nell’ottica di “rinunciare” al giocatore, considerando il suo addio a parametro zero non certo una “tragedia”, né dal punto di vista economico né tantomeno da quello sportivo». Insomma, l’addio di Dybala comincia a non diventare una tragedia in casa Juventus. L’Inter resta alla finestra.

Fonte: Sportmediaset