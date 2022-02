Genoa-Inter, le probabili. Inzaghi verso una ‘bocciatura’ davanti?- SM

L’Inter è pronta ad andare a Genova contro il Genoa per tornare a vincere dopo un periodo grigio. I nerazzurri devono risolvere il problema attaccanti e Simone Inzaghi sembra intenzionato a puntare sul tandem Edin Dzeko-Alexis Sanchez.

PROBABILI – L’Inter è pronta a tornare a vincere e lo vuole fare a Marassi contro il Genoa di Blessin. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono tornare a macinare punti per la corsa scudetto. Contro i rossoblu il tecnico sembra intenzionato, stando a quanto scrive Sportmediaset, a puntare sul tandem Dzeko-Sanchez. Lautaro Martínez dunque sembra destinato a finire in panchina dopo le tante prestazioni opache. Poca paura comunque, il toro tornerebbe in campo da titolare contro il Milan in Coppa Italia, una partita più di cartello. Una piccola ‘bocciatura’ da parte di Inzaghi? La rabbia magari che il Toro accumulerebbe in panchina, potrebbe essere la giusta molla per rilanciarsi.

Fonte: Sportmediaset