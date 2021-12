Bremer, avversario e obiettivo di mercato: l’Inter oggi lo studia da vicino

Inter-Torino è un’occasione per i nerazzurri per valutare Bremer. Il centrale del Torino sta disputando un’ottima stagione, attirando così i riflettori del mercato.

NOME PER IL MERCATO – Il nome di Gleison Bremer è destinato ad accendere il mercato nei prossimi mesi. Il difensore del Torino infatti sta crescendo in ogni aspetto del gioco, attirando su di sé le attenzioni delle big della Serie A. Tra cui l’Inter, cui un profilo come quello del brasiliano farebbe decisamente comodo. La partita coi granata diventa quindi un’occasione di studio. E forse anche per allacciare qualche contatto.

GIOVANE MA ESPERTO – Il brasiliano è un difensore giovane, ma che già conoce la Serie A. Classe 1997, ha esordito con la maglia del Toro nel 2018-2019, entrando nel giro dei titolari già dalla stagione successiva. Questa quindi è la sua terza stagione al Torino in cui gioca da titolare. E veleggia verso le 100 presenze complessive. Già lo scorso anno, pur in un contesto complicato, Bremer aveva mostrato chiari segnali di crescita. Giocava da braccetto della difesa a tre, come si dice, sia a sinistra che a destra. Grande impatto fisico, miglioramento netto nella gestione della palla e degli spazi, anche gol (ben 5 realizzati a fine stagione). Un talento, ma ancora da sviluppare. L’incontro con Juric ha cambiato le prospettive. In fretta.

CRESCITA DA CENTRALE – Il nuovo tecnico lo ha messo al centro della difesa. Dandogli anche la fascia da capitano. E Bremer ha risposto, con personalità e qualità, crescendo al crescere delle responsabilità. Guida la linea con leadership, sa gestire fisico e anticipi, ha statistiche notevoli e complete sia per la difesa che per l’impostazione (alcune le trovare QUI). E siamo alle prime partite. Inevitabile che il suo nome inizi a stuzzicare sul mercato. All’Inter un difensore giovane capace di coprire il ruolo di centrale scivolare a destra servirebbe.