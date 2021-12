Inter-Torino, Linetty in vantaggio su Brekalo. Fiducia a Vojvoda – TS

Inter-Torino, Juric pare orientato a confermare la formazione che nelle ultime due partite ha fatto risultato contro Bologna e Verona. Di seguito le ultime secondo TuttoSport.

LA PROBABILE – Inter-Torino, Juric “recupera” Praet, convocato ma acciaccato. Linetty in vantaggio su Brekalo per sostituire il trequartista belga. In difesa si va verso la conferma di Djidji a destra, con Bremer al centro e Rodriguez nel braccetto di sinistra. Sanabria sarà il centravanti di punta, supportato anche da Pjaca. A sinistra fiducia ancora a Vojvoda, in vantaggio su Ansaldi.

Di seguito la probabile formazione del Torino secondo TuttoSport (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Pjaca; Sanabria.

Fonte: TuttoSport