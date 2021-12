Kostic, l’Inter farà un tentativo. Ecco il piano B in caso di rinnovo di Perisic – TS

Secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, per il ruolo di vice Perisic, l’Inter farà comunque un tentativo per Filip Kostic. In caso di rinnovo di Perisic, l’Inter potrebbe interessarsi a un giovane dell’Empoli come piano B.

SOSTITUTO E PIANO B – Il sostituto ideale per sostituire Ivan Perisic, secondo il quotidiano di Torino, ad oggi è Filip Kostic. L’Inter farà un tentativo subito per provare a ingaggiare l’esterno, approfittando della volontà dell’interessato di cambiare aria. Pista difficilissima, perché il serbo – che ha mercato in Bundesliga e in Premier League -, ha ancora un anno e mezzo di contratto con l’Eintracht. Qualora Perisic, invece, dovesse rinnovare, l’Inter avrebbe un piano B, cioè quella di andare su un giovane come sostituto naturale (considerando che Dimarco verrà utilizzato come alternativa a Bastoni). In tal senso, piace molto Fabiano Parisi, giovane stella dell’Empoli.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino