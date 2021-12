Il Torino di Juric ha una nuova identità e punta sulla solidità difensiva

Juric ha cambiato pelle al Torino. In questi primi mesi ha costruito una squadra solida, che ha nel portiere Milinkovic-Savic la prima fonte di gioco.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Juric è il 3-4-3, declinato con due trequartisti alle spalle di una punta. L’attacco è molto fluido, senza una vera boa centrale, e solitamente composto da due trequartisti che sono un centrocampista offensivo e un attaccante esterno. Il gioco si sviluppa principalmente sulle fasce laterali e non disdegna il possesso, controllato principalmente da difensori e mediani (molto dinamici, chiamati spesso anche a inserirsi).

STATISTICHE – Il Torino è la quarta miglior difesa della Serie A con 18 gol subiti. Ben 8 di questi sono arrivati negli ultimi 15 minuti. I tiri contro a gara sono 9,9, secondo miglior dato del campionato. Meno bene l’attacco a livello di precisione: sest’ultimo per tiri in porta e per gol totali, con 23 segnati. Curiosamente anche qui 8 sono arrivati negli ultimi 15 minuti. Il gioco di Juric prevede un ampio sufruttamento delle fasce, e infatti i granata sono quarti per cross utili. Non brillanti anche nella corsa: per km percorsi sono quartultimi in A. Sospetto infine lo score in trasferta: a oggi il Toro assomma una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte.

DETTAGLI – Vanja Milinkovic-Savic, il portiere, è la prima fonte di gioco della squadra: con 33,7 passaggi a gara è sesto dell’intera squadra, superato solo da difensori e mediani. Attenzione ai lanci lunghi, la sua specialità: ne ha 7 di media a gara e spesso sono un’arma per lanciare direttamente il contropiede dalla difesa. Gleison Bremer è il nuovo capitano e leader della difesa del Torino. Il suo gioco è sia fisico che tecnico: secondo per passaggi medi, terzo per km percorsi, primo in tutta la Serie A per recuperi, ha anche al suo attivo 2 gol e un assist. Tommaso Pobega è il centrocampista deputato agli inserimenti (secondo per km percorsi), e infatti è il miglior marcatore con 4 gol. Con lui forma una coppia affiatata Sasa Lukic, regista moderno e dinamico: primo per km percorsi e per passaggi medi. Antonio Sanabria è il centravanti di Juric. Non ha l’impatto fisico che aveva Andrea Belotti, ma è fondamentale per il Torino coi suoi tagli ad attaccare la profondità (3 reti per lui).