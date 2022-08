Borna Sosa vicino all’Inter? Scopriamo il profilo del laterale croato

L’Inter sarebbe vicina all’acquisto di Borna Sosa, laterale croato dello Stoccarda. Vediamo chi è questo esterno classe 1998.

NOME NUOVO – Il mercato dell’Inter sembrava ormai chiuso, e poi è spuntato Borna Sosa. O meglio, è spuntata l’offerta del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. E, visti i dettagli di tale offerta, la cessione del laterale tedesco ex Atalanta sarebbe difficile da scongiurare. I nerazzurri dovrebbero così impiegare gli ultimi due giorni di calciomercato per trovare un sostituto. Ed è qui che esce il nome di Sosa, esterno croato in forza allo Stoccarda, in Bundesliga. Scopriamo meglio il suo profilo.

Chi è Borna Sosa

BIOGRAFIA – Borna Sosa nasce a Zagabria il 21 gennaio 1998 e cresce calcisticamente nella Dinamo Zagabria. In prima squadra esordisce a 17 anni, in Champions League a 18. E sono sufficienti 23 presenze condite da 4 assist nella stagione 2017/18 per convincere lo Stoccarda a sborsare 8 milioni di euro per il suo cartellino. Inoltre è già nel giro della Nazionale maggiore della Croazia: coi Vatreni ha esordito il 1° settembre 2021, raccogliendo finora 6 presenze.

PIEDE EDUCATO – Con la prima squadra della Dinamo Zagabria raccoglie 41 presenze in quattro stagioni. Tuttavia è a Stoccarda che Borna Sosa si afferma come un laterale sinistro di grande affidabilità. In quattro stagioni, dal 2018/19 a oggi, il croato ha all’attivo 86 presenze, 3 reti e ben 23 assist. E la scorsa stagione (2021/22) è stata sin qui la migliore in carriera per lui. In 30 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, il 24enne firma 2 gol e piazza 9 assist.

RUOLO IN CAMPO – Fisicamente Borna Sosa è dotato di lunghe leve, essendo alto 1,87 m per circa 73 kg (fonte: FBref.com). Nasce come terzino sinistro puro, tuttavia si evolve presto in un laterale a tutta fascia. Il croato è infatti un interprete moderno del ruolo di esterno mancino, e l’heatmap (presa da SofaScore) della sua ultima stagione lo conferma:

Dotato anche di buona velocità, Borna Sosa è perfettamente in grado di coprire l’intera corsia laterale sinistra. E può contribuire tanto alla fase di non possesso, quanto a supportare la manovra in costruzione. Da questo punto di vista, sembra il profilo ideale per l’Inter di Simone Inzaghi. Ora non resta che vedere come evolverà la situazione in queste ultime 48 ore di calciomercato.