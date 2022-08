Inter concreta anche senza Lukaku: ci pensa Barella! Le pagelle – CdS

L’Inter vince 3-1 in casa contro la Cremonese e lo fa anche senza Romelu Lukaku, risparmiando anche Lautaro Martinez: Nicolò Barella e Joaquin Correa i protagonisti assoluti, soprattutto in contropiede. Di seguito le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Simone Inzaghi in Inter-Cremonese fa a meno di Romelu Lukaku (e Lautaro Martinez) e torna a schierare Hakan Calhaoglu al posto di Roberto Gagliardini. La differenza si sente e come! Il centrocampista turco è tra i migliori in campo: disegna l’assist per il gol di Barella e guadagna un bel 7 in pagella. Nicolò tra i protagonisti della partita. Prima costruisce una grande ripartenza dove nasce il gol di Joaquin Correa, poi segna al volo e manda in porta Lautaro Martinez entrato nel secondo tempo: voto 7,5. Anche l’argentino si unisce al tango chiudendo di fatto la partita da grande attaccante: voto 6,5. Sufficiente tutta la difesa a parte qualche affanno di troppo, Milan Skriniar però è una diga: voto 6. Voto 5,5 invece per Handanovic che prima ringrazia Pickel, poi però resta fermo in occasione del gol subito da Okereke.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti