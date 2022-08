Inter, si lavora al post-Gosens. Individuati tre possibili sostituti: i nomi – TS

Robin Gosens sembra destinato a lasciare l’Inter (vedi articolo). I nerazzurri per sostituire il tedesco, secondo Tuttosport, hanno individuato tre possibili candidati

SOSTITUTI – L’Inter è già al lavoro per il post-Gosens. Con l’imminente partenza dell’esterno tedesco direzione Bayer Leverkusen, il club nerazzurro ha già individuato una rosa di tre candidati per sostituirlo. Il primo nome sul taccuino di Marotta, secondo Tuttosport, è quello di Borna Sosa dello Stoccarda per il quale il club ha già presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Un’alternativa è rappresentata da Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea: lo spagnolo, promesso sposo al Barcellona ad inizio mercato, sembra essere sempre più distante dal club blaugrana. Fra i candidati anche Mitchell Bakker, esterno in forza proprio al Bayer Leverkusen.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati