Inter-Cremonese semplice per Fourneau: un solo episodio dubbio. La moviola – CdS

Inter-Cremonese si rivela una partita molto semplice per l’arbitro romano Fourneau. Un solo dubbio sul contatto in area tra Skriniar e Dessers. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Cremonese facilmente gestibile per Fourneau, senza mai episodi di agonismo, 20 falli fischiati con 3 cartellini gialli (di cui uno che Dessers s’è andato a cercare col lanternino), mai in discussione. Insomma, se serviva per mettere fieno in cascina, operazione riuscita da parte di Rocchi. Un solo episodio diciamo dubbio, in area dell’Inter, Fourneau lo legge nella maniera giusta: area nerazzurra contatto tra Skriniar e Dessers ma non è comunque tale da essere ritenuta punibile. Insomma, non è calcio di rigore. Nessun dubbio neanche sulla regolarità della rete di Correa, quella che ha sbloccato il risultato

Fonte: Corriere dello Sport