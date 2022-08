Sorpasso Inter prima del derby ma le distrazioni in difesa non promettono bene – CdS

L’Inter rialza la testa con la Cremonese con grande reazione dopo la sconfitta contro la Lazio, ma come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport le distrazioni in difesa non promettono bene soprattutto in vista del derby.

PERPLESSITÀ – L’Inter vince, e secondo il quotidiano romano lo ha fatto approfittando degli errori della Cremonese. Rabbia e aggressività non si sono notate. Al contrario, c’è stata forse un’eccessiva sufficienza, frutto, probabilmente, della convinzione di trascorrere una serata facile. Non la migliore delle risposte da parte di una squadra reduce da una sconfitta e che presto sfiderà il Milan. Dopo Pickel nel primo tempo, Aiwu, Dessers e Zanimacchia, hanno sfiorato più volte il gol. Ci è riuscito Okereke, al 90′, realizzando un gol a giro. Resta l’ottima risposta dei singoli come nel caso di Nicolò Barella e Joaquin Correa, entrambi protagonisti con gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno