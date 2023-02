Bologna-Inter, Lukaku cerca la terza conferma e mira alla cifra tonda

Romelu Lukaku partirà con ogni probabilità titolare in Bologna Inter (alle 12.30). Il belga cerca il terzo gol di fila e non solo.

CONFERME CERCASI – Romelu Lukaku è l’uomo della settimana in casa Inter. Non potrebbe essere altrimenti per l’uomo che ha deciso la vittoria col Porto in Champions League. Ma il belga non è certo uno che si accontenta. Motivo per cui scalpita per trovare una maglia da titolare anche in Bologna-Inter, lunch match di oggi. Il numero 90 vuole contribuire a vendicare la sconfitta di aprile, costata lo Scudetto ai nerazzurri. Cercando il terzo gol consecutivo (dopo Udinese e Porto) e dando seguito al suo trend positivo con lo stadio Renato Dall’Ara. In entrambe le partite disputate in precedenza a Bologna, Lukaku ha trovato sempre il gol, regalando la vittoria all’Inter. Uno stimolo non da poco per il numero 90 nerazzurro. Che, se dovesse segnare, raggiungerebbe un altro traguardo.

CIFRA TONDA – Il prossimo gol di Lukaku in campionato sarà il numero 50 in Serie A per lui. Con il rigore trasformato sabato scorso con l’Udinese, il belga è salito a quota 49. Raggiungendo l’ex compagno Ivan Perisic, l’argentino Julio Cruz e il Fenomeno Ronaldo. E superando l’idolo Adriano, fermo a quota 48 reti in Serie A. Basta quindi un solo al numero 90 dell’Inter per raggiungere la cifra tonda di 50 gol in Serie A. Un traguardo statistico che non ossessiona di certo Lukaku. Che in Bologna-Inter mirerà a segnare per dare conferma della forma ritrovata, e per regalare un’altra vittoria ai nerazzurri. Cancellando l’incubo Bologna.