Correa salta anche Bologna, difficile rivederlo subito. Inzaghi spera una partita – TS

Joaquin Correa anche ieri non è partito con la squadra in direzione Bologna. Secondo quanto riportato questa mattina dal collega Federico Masini su Tuttosport, il suo ritorno non sarà immediato.

ALTRA ASSENZA – Non solo Federico Dimarco e Milan Skriniar. Anche Joaquin Correa, infortunato già da tempo, non è partito con il resto della squadra in direzione Bologna. Difficile che l’argentino rientri contro il Lecce, più probabile faccia parte della lista dei convocati nerazzurri per la trasferta di Spezia.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini