Inter, una vittoria per cancellare la ′fatal′ Bologna. Sconfitte pesanti – SM

Come ricorda Sport Mediaset, Bologna è costata due Scudetti all’Inter. Il secondo nella scorsa stagione, il primo negli anni gloriosi di Helenio Herrera. Questa domenica Simone Inzaghi sarà alla ricerca di una vittoria per dimenticare.

FATALE – La storia non sorride all’Inter, secondo quanto ricorda Sport Mediaset. Al Renato Dall’Ara i nerazzurri hanno lasciato l’ultimo Scudetto, ma non solo. L’errore al minuto 81, la rimessa laterale di Ivan Perisic per Ionut Radu, il suo liscio e il gol di Nicola Sansone che ha fatto festeggiare la Milano rossonera. Bologna è stata “fatal” lo scorso anno, anche se non lo è molto spesso. L’Inter non perdeva lì da ben 20 anni, ma quelle volta che lo fa il biscione lo ricorda per anni. Ne sono passati 59 dal Bologna-Inter giocato allo Stadio Olimpico per lo spareggio valido per lo Scudetto. In quel caso sorprendentemente i rosso-blu superarono la squadra di Helenio Herrera con il risultato di 2-0. I gol di Fogli e Nielsen tolsero la gioia in Italia all’Inter, che aveva appena conquistato la Champions League ai danni del Real Madrid.