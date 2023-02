Hellas Verona-Inter Primavera 0-1: la decide ancora Pio Esposito

Hellas Verona-Inter finisce 0-1. Dopo lo 0-0 nel primo tempo (vedi report), nel secondo arriva la rete di Pio Esposito a seguito delle due espulsioni.

SECONDO TEMPO – L’Hellas Verona comincia il secondo tempo cercando di rendersi pericolosa, a differenza del finale del primo. L’Inter continua ad attaccare, ci prova ancora Aleksandar Stankovic dalla distanza ma senza prendere la mira. Al 51′ Issiaka Kamaté concede una punizione dal limite al Verona, ben calciata da Joselito ma che va poco fuori. Il neo entrato Luca Di Maggio si divora l’1-0 al 60′. A porta vuota con il portiere a terra il 16 nerazzurro si fa chiudere del difensore gialloblù. Nel giro di pochi minuti succede di tutto. Cristian Chivu viene espulso dopo il gol sbagliato, poco dopo viene espulso anche Nicolò Calabrese per un fallo su Enoch Owusu. Sulla punizione ottenuta Stankovic prende l’esterno della rete illudendo i tifosi del gol dell’1-0. Incredibile parata di Elia Boseggia al 68′ che col piede salva su Pio Esposito. Al 73′ Esposito trova finalmente la rete del vantaggio con un bel colpo di testa sul cross di Alem Nezirevic. Al 77′ arriva un’altra grande parata di Boseggia che manda i corner un’ottima conclusione di Nikola Iliev. I nerazzurri cercano di addormentare la partita avendo il vantaggio sia sul risultato che a livello numerico in campo.