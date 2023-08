Beto-Inter, affare non semplice. E da scongiurare, per tanti motivi

L’Inter segue anche Beto Betuncal per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante 25enne dell’Udinese non è tuttavia il profilo più ideale per i nerazzurri. Per tanti motivi.

FASE DI SNELLIMENTO – Con l’approdo di Gianluca Scamacca all’Atalanta (con conferma dello stesso attaccante), l’Inter sta di nuovo virando le sue attenzioni su Folarin Balogun. La trattativa con l’Arsenal per il talento classe 2001 si sta intensificando, ma difficilmente si chiuderà in tempi brevi. Motivo per cui il club nerazzurro non distoglie lo sguardo anche da Beto, attaccante dell’Udinese. Che tuttavia non riscalda particolarmente gli animi dello staff tecnico dell’Inter. Per una serie di motivi piuttosto validi.

Beto non è il profilo ideale per l’Inter

ATTACCANTE ATIPICO – Rispetto a tutti i profili di attaccante ricercati dall’Inter in queste settimane, Beto si discosta in modo piuttosto netto. L’unica cosa che accomuna il portoghese a Romelu Lukaku (la prima vera scelta dei nerazzurri) è infatti il fisico da colosso (194 cm per 88 kg). Per il resto non vi è alcun punto in comune, né con il belga né con gli altri nomi emersi in questa sessione di mercato. Specialmente per lo stile di gioco e per l’approccio alla manovra.

GIOCATORE AVULSO – L’Inter sta cercando un attaccante dall’alto grado associativo, bravo a dialogare coi compagni e a muoversi organicamente con la squadra. Avendo inoltre buona padronanza di possesso e gestione del pallone. Tutte caratteristiche non appartengono a Beto, come dimostrano abbastanza esplicitamente i suoi dati da FBref.com:

Come dimostrano i numeri qui sopra, riferiti alla stagione 2022/23, Beto si ritrova a gestire pochissimi palloni nel corso della gara. E lo fa pure male, completando solo il 63,5% dei pochi passaggi tentati. Numeri ben distanti dagli attuali attaccanti dell’Inter: sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram si attestano su una media del 74% nel completamento dei passaggi. Sempre secondo FBref.com, il capitano nerazzurro completa 17,6 passaggi a partita, il nuovo numero 9 quasi 15 (14,9 per la precisione). Beto può quindi ambire al massimo al ruolo di finalizzatore d’area, forte dei 21 gol in due stagioni di Serie A. Ma non è ciò che l’Inter sta cercando. E anche il prezzo non gioca a suo favore.

RICHIESTE FOLLI – Beto è un profilo assolutamente appetibile in termini di ingaggio. Secondo il portale specializzato capology.com, il portoghese classe 1998 guadagna 190mila euro lordi all’Udinese. Una cifra che offre un margine di manovra piuttosto ampio all’Inter per un’offerta migliorativo. A differenza di quanto si può dire del cartellino. Acquistato per 7 milioni di euro la scorsa estate, oggi i friulani chiedono più del quadruplo. Un prezzo oggettivamente fuori budget per l’Inter, finanziariamente ed economicamente parlando. L’unico punto a favore di Beto è che proviene dalla Serie A e non ha alcun bisogno di ambientamento. Per tutto il resto, invece, è molto distante dal profilo di attaccante che Simone Inzaghi dimostra di apprezzare.