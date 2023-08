Balogun risale per l’Inter: doppia opzione di offerta con l’Arsenal – CdS

C’è di nuovo Balogun in testa alle preferenze dell’Inter per l’attacco, dopo che è sfumata l’opzione Scamacca finito all’Atalanta. Per provare a convincere l’Arsenal ci sono due possibilità di offerta, scrive il Corriere dello Sport.

DI NUOVO IN POLE – Con Gianluca Scamacca che ha preferito l’Atalanta, torna Folarin Balogun come preferito dell’Inter in avanti. Nonostante l’infortunio di Gabriel Jesus, che starà fuori alcune settimane, Mikel Arteta non lo ritiene centrale nei piani dell’Arsenal e questo lo tiene pronto per una cessione. E l’opzione Inter sembra attirare lo stesso Balogun, che ieri ha mandato un messaggio evidente postando lui che guarda i video di Ronaldo in nerazzurro. Il Corriere dello Sport indica in quaranta milioni (come minimo) la valutazione fatta dai Gunners, cifra che ovviamente non corrisponde alla valutazione fatta da Milano. La prima offerta è la stessa presentata al West Ham per Scamacca: venticinque milioni più cinque di bonus, con la possibilità di inserire in più una percentuale sulla futura rivendita. Dovesse arrivare il no, si può alzare a quella fatta al Chelsea per Romelu Lukaku prima del tradimento: trentacinque milioni. In questo caso la proposta per Balogun sarebbe prestito oneroso con obbligo di riscatto, inserendo dei bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia