Benfica-Inter, per i nerazzurri l’andata sarà una gara di gestione?

Inzaghi ha mostrato di avere una tendenza a gestire i doppi confronti in maniera oculata. Succederà anche in Benfica-Inter?

SFIDA DI ANDATA – Benfica-Inter è l’andata dei quarti di Champions League. I primi novanta minuti della sfida. E il fatto di avere davanti un confronto spalmato su due partite, con anche il ritorno a MIlano, apre alla necessità di allargare l’ottica. Come del resto si è visto spesso fare a Inzaghi in queste situazioni.

GESTIRE IL DOPPIO CONFRONTO – Nelle sfide con andata e ritorno bisogna gestire le tempistiche allungate. Ragionare su entrambe le partite. Per cercare di avere sempre sotto controllo la situazione. Bisogna puntare a vincere, ma anche giocare con una certa oculatezza. Per non compromettere il ritorno. E in particolare nelle gare di andata Inzaghi spesso ha messo al primo posto la necessità di non prendere gol.

PRIMO NON PRENDERLE – Sia in Coppa Italia che in Champions League si è vista questa tendenza. Il tecnico specialmente nelle sfide di andata ha mostrato di saper mettere in campo una squadra con vocazione difensiva. Attenta alle coperture, al pressing, ai raddoppi. Occupandosi prima di tutto di sterilizzare la fase offensiva avversaria. Lasciando l’attacco a situazioni più estemporanee. Sarà lo stesso anche a Lisbona?