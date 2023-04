Sabatini: «Inter, se Lukaku sbaglia non si può dare la colpa a Inzaghi!»

Pur individuando alcuni difetti di gestione, Sabatini difende Inzaghi dalle accuse dopo l’ennesima non vittoria dell’Inter in campionato e punta il dito contro Lukaku. Di seguito il pensiero del giornalista intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”.

IMPRONOSTICABILE – Sandro Sabatini prende le difese di Simone Inzaghi e spiega cosa non ha funzionato in Salernitana-Inter. Così il giornalista intervenuto su Radio Sportiva: «Inzaghi non è ultimo dei colpevoli ed è vero che sta facendo abbastanza bene. Lui è solo uno dei colpevoli e lo dice la gestione non buona della squadra. Ma c’è da dire che l’Inter non è una squadra facile da gestire. Inzaghi ha avuto problemi anche col passaggio di testimone tra Onana e Handanovic, come anche con Brozovic e Asllani. A me piacciono le analisi approfondite e ascolto, certe volte un po’ scettico o divertito, quelli che fanno i professori e vogliono spiegare il calcio. I guru e i santoni non esistono perché non avrebbero pronosticato quel cross di Candreva che è finito nell’angolino. Facciamo tutti i processi che vogliamo all’Inter, però, se li facciamo basandoci sulla partita di Salerno, quella è una partita che, giocata a portieri invertiti, sarebbe finita 5-0 per i nerazzurri. Se Lukaku sbaglia i gol da zero metri, con errori così genuini, non si può dare la colpa a Inzaghi».