Bellanova, ‘finale’ in crescendo con l’Inter. Riscatto dal Cagliari possibile

Raoul Bellanova ha trovato sempre più spazio con l’Inter nelle ultime settimane. Il riscatto del suo cartellino dal Cagliari appare sempre più probabile

IMPATTO – Raoul Bellanova si sta “trasformando”: da oggetto misterioso nei suoi primi mesi all’Inter, l’esterno destro, complice l’infortunio di Darmian, si è ritagliato sempre più spazio in campo nel finale della prima parte di stagione. Il numero 12 nerazzurro, quando chiamato in causa, ha approcciato bene le gare con un ottimo lavoro in proiezione offensiva ed una fase difensiva competente ed in netta crescita rispetto alle prime uscite. È presto per esserne certi, ma le prestazioni e la fiducia mostrata nelle ultime settimane fanno apparire come sempre più probabile il riscatto del cartellino dell’esterno dal Cagliari.

DEFINITIVA – Sarà decisiva la seconda parte di stagione. Inzaghi dovrà mostrare un atteggiamento in controtendenza rispetto alla prima parte di stagione, dove i giovani hanno trovato poco spazio e con poca continuità. E Bellanova dovrà sfruttare le occasioni che il tecnico nerazzurro gli concederà: servirà lo stesso spirito e la stessa abnegazione mostrati quando il talento è stato chiamato in causa. E a quel punto, i 7 milioni pattuiti col Cagliari per il riscatto potrebbero diventare un vero e proprio affare.