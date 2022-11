Calhanoglu avverte il Napoli: «Inter non si è arresa! Porto meglio di altri»

Calhanoglu è impegnato con la Turchia, altra grande esclusa dal Mondiale insieme all’Italia. Il centrocampista dell’Inter è amareggiato per non essere in Qatar mentre per quanto riguarda il campionato lancia la sfida al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni a TRT Spor

AMAREZZA – Hakan Calhanoglu è amareggiato per la mancata qualificazione della Turchia ai Mondiali in Qatar: «Cerco di tirare nelle partite ogni volta che ne ho la possibilità. La cosa più importante per me è che la squadra sia ben predisposta. L’abbiamo visto ieri. Vogliamo vincere queste partite, anche se è un’amichevole, mi fa male il cuore perché non possiamo partecipare ai Mondiali, ma vogliamo partecipare a tutti i prossimi tornei».

SFIDA LANCIATA – Calhanoglu guarda poi al campionato dove l’Inter è distante undici punti dal Napoli: «Il Napoli sta facendo una prestazione incredibile come squadra, sono anche arrivati ​​nuovi giocatori. In campionato può succedere di tutto, non abbiamo perso la speranza. Mi trovo molto bene all’Inter. Ho anche tanti amici del Milan. I tifosi guardano sempre dal loro punto di vista».

RUOLO – Calhanoglu parla poi dei suoi due ruoli, uno dei quali ricoperto dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic: «Non sono un giocatore solo offensivo, gioco anche in difesa. Sono migliorato molto tatticamente. Nella partita con il Barcellona ho segnato un gol. Il mio ruolo mi piace, certo mi piace anche dirigere il gioco. Champions League? Il Porto è un avversario forte, ma meglio di altri rivali per noi».