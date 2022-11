Reja replica ad Asllani: «Poco spazio all’Inter! Contro l’Italia non potevo…»

Asllani sta giocando poco all’Inter ma nemmeno l’Albania gli concede molto spazio (QUI le parole del centrocampista). Reja dopo l’amichevole persa contro l’Italia di Mancini spiega perché il numero 14 nerazzurro ha giocato poco. Di seguito le sue dichiarazioni a Kosovapress

MUSCOLI – Kristjan Asllani gioca poco sia all’Inter che in Nazionale, ma a spiegare i motivi è direttamente Edi Reja, Commissario Tecnico dell’Albania: «Asllani quest’anno ha trovato poco spazio all’Inter, ma sta migliorando. Ha le capacità per fare cose importanti. A centrocampo pensavo di dover mettere più muscoli e non potevo schierare due giocatori molto tecnici come Bajrami e Asllani».