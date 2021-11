Bastoni e Dimarco, in Venezia-Inter Inzaghi punta sulla doppia regia

In Venezia-Inter Inzaghi ha puntato su una linea difensiva inedita con Bastoni e Dimarco. I due sono stati le prime opzioni di regia della squadra.

LINEA DIVERSA – Inzaghi in Venezia-Inter ha presentato una linea difensiva inedita. La scelta del tecnico è stata di schierare Bastoni come centrale, con Dimarco alla sua sinistra come terzo difensore. Una novità, evidentemente studiata apposta per la gara in laguna. Che ha portato la squadra a un’impostazione leggermente diversa. Bastoni e Dimarco infatti sono stati i primi due giocatori per tocchi nella partita. Secondo Whoscored 101 per il primo (87 passaggi tentati) e 100 per il secondo (89 passaggi tentati), secondo il report della Lega Serie A 102 pari. Una difesa con un doppio regista. Pur con compiti differenti.

REGIA CENTRALE – Questa è la grafica dei tocchi del numero 95 presa da Whoscored:

Inzaghi lo ha scelto in un ruolo inedito dal primo minuto per cercare più soluzioni anche dalla zona centrale. Il tecnico sapeva che si sarebbe trovato contro una squadra chiusa, pronta a soffocare le fonti di gioco e voleva avere un’opzione in più in regia. Basta pensare che nell’ultima gara contro lo Shakhtar il centrale della difesa, Ranocchia, è arrivato appena a 30 palloni giocati. Bastoni è stato scelto apposta come centrale per farne il primo regista della manovra. Il secondo era subito alla sua sinistra.

CENTROCAMPISTA AGGIUNTO – Se Bastoni doveva occuparsi della zona centrale, Dimarco partiva da sinistra per poi alzarsi. Fino a diventare un centrocampista aggiunto. Non per modo di dire: il numero 32 è primo per passaggi in avanti riusciti (42), primo per passaggi sulla trequarti riusciti (24), primo per passaggi chiave (6) e occasioni da gol (6). Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Qui invece trovate anche la sua heatmap. Dimarco partendo da sinistra ha avuto llcenza di sganciarsi ed attaccare. Diventando la seconda opzione di gioco per l’Inter.