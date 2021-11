Infortunio Darmian, una speranza. Calhanoglu sostituito per un motivo – TS

Darmian si è infortunato nel corso di Venezia-Inter a causa di un problema muscolare. Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno di lui mercoledì, quando i nerazzurri sfideranno in casa lo Spezia.

INFORTUNIO – L’unica brutta notizia della vittoria di ieri sera per 0-2 contro il Venezia, è l’infortunio di Darmian. La prima diagnosi fatta dallo staff medico parla di “risentimento muscolare alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni”, gli esami strumentali chiariranno la gravità della lesione. Inzaghi spera che non si tratti di uno stiramento. Anche Calhanoglu si è fatto massaggiare al termine del primo tempo, per questo motivo è stato sostituito all’ora di gioco.

Fonte: TuttoSport