Barella per Lautaro Martinez: nasce una nuova combinazione nell’Inter

Nicolò Barella piazza il suo quinto assist stagionale in Inter-Atalanta, il secondo per Lautaro Martinez. Prende così forma una nuova combinazione nerazzurra, al momento letale.

MODELLO CONDIVISO – Al 5′ di Inter-Atalanta molti tifosi dei Campioni d’Italia hanno vissuto un dejà vu. Fendente di Nicolò Barella dalla destra, colpo al volo di Lautaro Martinez che batte a rete (dal minuto 0:28 qui). Per il numero 23 si tratta dell’assist numero 5 in stagione, la metà degli assist forniti nel 2020/21. E di questi cinque passaggi decisivi, è il secondo che Barella serve all’argentino. Ma, soprattutto, le due azioni sono quasi identiche: sintomo che si sta concretizzando una situazione provata a lungo dagli uomini di Simone Inzaghi.

SCHEMA DEFINITO – Anche in Sampdoria-Inter Lautaro Martinez segnò colpendo al volo su un lancio dalla destra di Barella (dal minuto 1:36). A Genova colpì di sinistro sul secondo palo, ieri di destro sul primo. Questa l’unica sostanziale differenze tra le due reti, al di là di stadio, avversario e minuto. Il numero 10 argentino colpisce molto bene al volo, infatti entrambe le reti non sono affatto semplici come realizzazione. Anche Barella inevitabilmente lo sa, e presto se n’è accorto anche Inzaghi: questa può diventare un’azione-tipo della sua Inter.