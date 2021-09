VIDEO – Inter-Atalanta 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Atalanta, anticipo della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PARTITA FOLLE – Inter-Atalanta 2-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Succede qualsiasi cosa al Meazza, ma alla fine è un pareggio. L’Inter colpisce l’Atalanta dopo appena cinque minuti, con cross di Nicolò Barella per lo splendido destro al volo di Lautaro Martinez. Ottima la prima mezz’ora dei campioni in carica, poi però un siluro di Ruslan Malinovskyi è imparabile e vale l’1-1. L’Atalanta si prende il campo dopo il pareggio e al 38′ va avanti: ancora Malinovskyi lasciato tirare da fuori, respinta pessima di Samir Handanovic e Rafael Toloi segna sulla ribattuta. Inter che torna in campo con tanta voglia nella ripresa, ma Juan Musso e la sfortuna negano il 2-2. Arriva al 71′, su inserimento di Federico Dimarco con nuova gran parata di Musso e tap-in di Edin Dzeko. Nel finale triplo ribaltone, che comincia con un rigore dato dal VAR per fallo di mano di Merih Demiral. Dal dischetto va Dimarco, ma colpisce la traversa. Subito dopo tiro di Roberto Piccoli lento e centrale, Handanovic si spiazza da solo e la palla entra in maniera folle. È il gol del 2-3 di Inter-Atalanta? Solo per qualche secondo, perché il VAR vede come l’azione cominci da un rinvio (altrettanto orribile) di Handanovic con la palla già uscita: annullato, si riparte da angolo. Al 96′ Dzeko ha la palla del 3-2, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Tanto da recriminare per entrambe, ma alla fine è un punto che può valere nell’ottica del campionato.

Video con gli highlights di Inter-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.