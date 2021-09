Pinamonti a caccia del primo gol, occasione da titolare

Andrea Pinamonti è a caccia del suo primo gol in questa Serie A. L’attaccante di proprietà Inter, in prestito all’Empoli, avrà oggi la sua occasione partendo da titolare nella sfida contro il Bologna.

OCCASIONE DA TITOLARE – Partirà titolare Andrea Pinamonti nel 4-3-1-2 di Aurelio Andreazzoli. L’attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter formerà la coppia d’attacco con Di Francesco per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Grande occasione dunque per trovare la prima rete in questa Serie A, non ancora arrivata dopo quattro presenze con la nuova maglia.