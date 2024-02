Atletico Madrid, lo stato di forma in vista dell’Inter: flessione e ripresa

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Atletico Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Andiamo ad analizzare come la squadra di Diego Simeone arriva alla sfida, con il ritorno alla vittoria dopo qualche risultato altalenante.

STATO DI FORMA – Inter e Atletico Madrid si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Nelle ultime cinque gare la squadra di Diego Simeone ha avuto una leggera flessione: dopo il 2-1 sul Rayo Vallecano, infatti, sono arrivati il pareggio nel derby contro il Real Madrid (1-1), la sconfitta nella semifinale di andata di Copa del Rey in casa contro l’Athletic Bilbao (0-1) e la sconfitta in trasferta in Liga contro il Siviglia (1-0). Infine la vittoria di ieri per 5-0 contro il Las Palmas, che dà la spinta giusta per la trasferta contro l’Inter.