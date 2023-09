Asllani, dilemma Empoli-Inter. Problema da evitare

La prestazione di Kristjan Asllani contro la Real Sociedad non ha convinto, tanto che ora in molti auspicano il ritorno di Hakan Calhanoglu per Empoli-Inter di domenica. Ma è necessario evitare un possibile problema.

DILEMMA – Kristjan Asllani titolare in Empoli-Inter, sì o no? Questo il dilemma principale in vista della gara di domenica. Per Simone Inzaghi, ma non solo. Il fatto è che il centrocampista albanese sarà fondamentale nel prosieguo della stagione, in quanto proprio lui è il cambio naturale di quell’Hakan Calhanoglu che potrebbe tornare a disposizione per la partita del Castellani, ma che sicuramente non potrà giocarle tutte. Lasciare in panchina Asllani dopo la brutta prestazione contro la Real Sociedad saprebbe tanto di bocciatura ed è un problema che, in questo momento, è necessario evitare. Nella prossima settimana arriveranno tre partite per l’Inter, partendo proprio da quella di Empoli, a cui seguiranno Sassuolo in settimana e Salernitana la giornata successiva. Asllani dovrà per forza di cose giocarne una. A questo punto meglio una bella iniezione di fiducia già contro la sua ex squadra.