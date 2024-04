Anche Audero si gioca il futuro: 2 necessità! Intanto aspetta e spera

Audero si gioca il futuro con la maglia dell’Inter e intanto aspetta e spera di trovare la maglia da titolare nel match di questa contro l’Empoli.

PRESENTE − Audero in preallerta e spera per l’Empoli. In casa Inter permane un ballottaggio per Simone Inzaghi, indeciso se schierare Audero oppure riaffidarsi subito a Yann Sommer, recuperato dopo lo stop in Nazionale per una caviglia malconcia. Come riferito anche dalla nostra redazione, il tecnico nerazzurro aspetterà l’ultimo provino per decidere. In questa stagione, Audero ha giocato solamente tre partite: una in Champions League contro il Benfica, una a Lecce (l’unica in Serie A) e la sfida col Bologna in Coppa Italia. Tre partite con cinque gol complessivamente subiti. Ora spera nella seconda chance in Serie A, la prima a San Siro in campionato.

SPAZIO − In queste ultime partite, Audero si giocherà anche il suo futuro all’Inter. Arrivato lo scorso anno dalla Sampdoria, il portiere italo-indonesiano ha preso il ruolo da secondo rilevando Samir Handanovic, con Sommer a prendere il posto di André Onana. L’ex capitano doriano ha avuto poco spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha avuto il merito di rispondere sempre presente, sfoderando buone prestazioni. Per un’eventuale riconferma, comunque, avrà bisogno di maggior spazio e minutaggio. Due elementi, che Inzaghi potrebbe prendere in considerazione nel momento in cui l’Inter potrà matematicamente laurearsi campione d’Italia.