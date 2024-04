Inter Empoli probabili formazioni 30ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Empoli in Serie A nel Monday Night di Pasquetta e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo l’ultima sosta per allontanare nuovamente il Milan secondo, portatosi a -11 dopo la vittoria nell’anticipo di Firenze. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 30ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Empoli in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Alessandro Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Pavard, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi aspetterà l’ultimo provino per decidere se rischiare Sommer in porta o dare fiducia ad Audero, che a sorpresa torna in vantaggio. Sulla fascia destra la coppia Pavard-Darmian è favorita rispetto a Bisseck-Dumfries. In panchina si rivede Sensi.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Empoli

EMPOLI (3-4-2-1): 25 Caprile; 19 Bereszynski, 4 Walukiewicz, 33 Luperto ©; 11 Gyasi, 18 Marin, 21 Fazzini, 3 Giuseppe Pezzella; 27 Zurkowski, 28 Cambiaghi; 10 Niang.

A disposizione: 1 Perisan, 12 Seghetti; 2 Goglichidze, 5 Grassi, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 9 Caputo, 13 Cacace, 16 Belardinelli, 17 A. Cerri, 18 R. Marin, 20 Cancellieri, 23 Destro, 28 Cambiaghi, 30 Simone Bastoni.

Allenatore: Davide Nicola

Diffidato: Grassi.

Squalificato: 29 Maleh.

Indisponibili e/o non convocati: 99 E. Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli.

Altri giocatori: 40 Vertua; 31 Corona, 38 Indragoli, 39 Sodero, 87 Nabian e Tonelli.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte praticamente obbligate tra difesa e centrocampo. Sulla fascia sinistra Pezzella più di Cacace. Nicola ha un ballottaggio apertissimo in attacco, dove Niang è in vantaggio su Caputo ma occhio anche alle candidature di Cerri e dell’ex Destro.

NB: Non perdere le ultime novità relative a Inter-Empoli di Serie A ma non solo. Tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it – sito, app e social – sempre in diretta e rigorosamente gratis.