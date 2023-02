Adarabioyo, ecco chi è il nuovo obiettivo dell’Inter per il post Skriniar

Tosin Adarabioyo è uno dei nomi sul taccuino dell’Inter per sostituire il partente Milan Skriniar (vedi articolo). Difensore del Fulham classe 1997, è in scadenza di contratto nel giugno 2024. Andiamo a scoprire, grazie anche ai numeri, di chi si tratta

NUOVO PROSPETTO – Tosin Adarabioyo, difensore classe 1997 del Fulham, è uno dei prospetti sul taccuino degli uomini mercato dell’Inter per sostituire Milan Skriniar dal prossimo anno. La scadenza del suo contratto nel 2024 potrebbe facilitare le operazioni per i nerazzurri, che hanno messo gli occhi su di lui anche in virtù delle sue prestazioni in Premier League. Dopo la trafila delle giovanili con il Manchester City, Adarabioyo ha esordito nella massima serie del campionato inglese nella stagione 2020-2021 raccogliendo 33 presenze. Dopo un anno di Championship dovuto alla retrocessione del Fulham, il difensore si è confermato titolare in Premier League anche quest’anno. Raccogliendo 14 presenze e un gol (decisivo per la vittoria 2-3 contro il Nottingham Forrest).

CARATTERISTICHE – Tosin Adarabioyo, in caso di arrivo all’Inter, porterebbe con sé tanta fisicità. Alto 1,96, destro di piede, il giocatore potrebbe essere schierato sia come terzo di destra in difesa (proprio al posto di Milan Skriniar) sia, all’occorrenza, come esterno destro. Un prospetto sicuramente interessante con già esperienza alle spalle in un campionato di alto livello come la Premier League. Ma attenzione, perché Adarabioyo, anche in virtù della sua situazione contrattuale, ha già attirato su di sé anche l’interesse di altri club europei.