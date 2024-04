Acerbi comandante anche con l’Empoli. Il peggio è passato?

Francesco Acerbi ha fatto un’ottima partita anche contro l’Empoli, nonostante il caos delle precedenti settimane relativo al caso che lo ha visto protagonista in negativo con Juan Jesus. Il peggio per lui è passato veramente?

SITUAZIONE – Gli ultimi giorni di Francesco Acerbi non sono stati affatto facili. Vero che l’episodio con Juan Jesus è stato veramente spiacevole, ma la sentenza ha risposto a chi lo accusava di razzismo e il peggio sembra veramente passato. C’è chi ha parlato di rescissione con l’Inter, c’è chi lo ha condannato prima ancora che avvenisse veramente per decisione della Giustizia Sportiva. Come sempre si è superato il limite e a pagarne le conseguenze è stato anche Acerbi, il quale però non si è fatto scalfire. La prestazione fornita con l’Empoli è degna di nota, perché nonostante la situazione il giocatore è stato perfetto. M’Baye Niang non è mai stato pericoloso, ma non era uno dei peggiori avversari dei due anni di Inter del leone. Acerbi ha trovato in più la forza di proporsi in fase offensiva, scambiando la sua posizione con Hakan Calhanoglu e cercando spesso soprattutto nel primo tempo la profondità per gli attaccanti. La mente è sembrata libera, le gambe anche. L’augurio è che tutto abbia avuto un definitivo lieto fine!