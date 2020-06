Torino-Lazio, stanchezza e rimonta: Immobile e Parolo ribaltano Belotti

Torino-Lazio è appena terminata con il punteggio di 1-2. I biancocelesti passano in svantaggio in avvio con il rigore trasformato da Andrea Belotti, ma poi il solito Immobile pareggia i conti. Parolo firma la rimonta. Di seguito gli eventi principali della partita

VITTORIA IN RIMONTA – Inizia subito male la trasferta di Torino per la Lazio. Su azione da calcio piazzato, grave errore di Parolo e sugli sviluppi Immobile respinge di mano: è rigore. Belotti trasforma con sicurezza. I biancocelesti non ci stanno e passano all’attacco, ma trovano il pareggio solo al 48esimo con Immobile. Assist del solito Luis Alberto. Al 73esimo gli ospiti completano la rimonta: una deviazione sporca il tiro di Parolo e mette fuori causa Sirigu per l’1-2. Con questa vittoria in Torino-Lazio, i biancocelesti salgono a 68 punti in classifica, a +7 dall’Inter e a -1 della Juventus, in attesa del risultato dei nerazzurri e dei bianconeri.