Diego Lopez: “Inter-Brescia, dobbiamo fare risultato! Siamo concentrati”

Diego Lopez ha parlato alla vigilia di Inter-Brescia, sottolineando l’importanza della sfida per gli ospiti. La sua squadra non ha intenzione di mollare, ma farà di tutto per arrivare ai tre punti. Di seguito le dichiarazioni riportate dal “Giornale di Brescia”

NESSUN TIMORE – Diego Lopez presenta Inter-Brescia: «Ci può capitare l’Inter o la Juve, per noi è uguale: dobbiamo fare risultato. Sulla carta quella di domani è una partita proibitiva, ma conta la testa. Sappiamo che loro sono una grande squadra e che stanno facendo risultati. Pensiamo a noi e siamo convinti di andare a Milano e fare una buona gara. La ripresa è stata comunque positiva – dice Diego Lopez -. Abbiamo guadagnato un punto a partita, ma secondo me potevano averne di più. Sfida dopo sfida dobbiamo fare punti. La mentalità deve essere questa e questo può fare la differenza. Cercheremo di affrontare tutte le partite con rispetto, ma guardando sempre avanti. I ragazzi sono concentrati, per fare queste partite bisogna esserlo. Per chiudere in attacco la squadra deve essere in forma. In alcuni momenti ci hanno messo sotto, ma col Genoa abbiamo avuto la forza di ripartire anche dopo il 2-2».