Inter-Brescia, Romulo sarÃ  assente domani: i dettagli

Inter-Brescia, Romulo sarà assente domani: i dettagli

Domani si disputerà Inter-Brescia (alle 19.30 su DAZN), ma gli avversari perdono una pedina. Il brasiliano Romulo, in prestito dal Genoa in questa stagione, non si aggregherà alle Rondinelle domani. I dettagli nel comunicato ufficiale del Brescia Calcio.

RIFIUTO – Oggi è la giornata di scadenza per i prestiti in corso, e anche per i contratti in scadenza quest’anno. Diversi club hanno trovato un accordo per prolungare alcune di queste situazioni. L’Inter terrà Victor Moses e Alexis Sanchez fino ad agosto, il Brescia farà lo stesso con Daniele Gastaldello. Tuttavia non rinnoverà Romulo. Il brasiliano è in prestito dal Genoa, ed ha scelto di non continuare a giocare con la squadra di Diego Lopez. Finisce pertanto la sua esperienza bresciana, con 23 presenze e 1 gol. Ecco il comunicato ufficiale del Brescia: “La società Brescia Calcio annuncia di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Daniele Gastaldello fino al 31 agosto 2020. Il giocatore ha rinunciato alle due mensilità, marzo e aprile, in cui c’è stata la sospensione delle attività causa pandemia. Stesso discorso per il direttore sportivo, Stefano Cordone, che ha rinunciato alle due mensilità di cui sopra e ha prolungato la sua collaborazione con il Club. Al contrario, il brasiliano Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza oggi, può considerarsi conclusa”.