Stramaccioni, punto di incontro con l’Esteghlal? C’Ã¨ stessa volontÃ  – GDM

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, a breve potrebbe tornare sulla panchina dell’Esteghlal, club abbandonato dal tecnico nei giorni scorsi

NOVITÀ – Secondo quanto riportato da “GianlucaDiMarzio.com”, Andrea Stramaccioni sarebbe vicino a un nuovo accordo con l’Esteghlal. L’addio dell’ex tecnico dell’Inter alla squadra iraniana è diventati di interesse nazionale, visti i disordini avvenuti a Teheran subito dopo. Ebbene, ora però grazie all’incontro di ieri tra l’allenatore italiano, i suoi avvocati e l’ambasciatore iraniano in Italia Hamid Bayat il caso sembrerebbe andare verso una soluzione. L’Esteghlal avrebbe infatti trovato un modo per emettere pagamenti regolari a Stramaccioni attraversi una banca privata iraniana non sanzionata e dunque in grado di compiere transazioni anche all’estero. Tutte le parti inoltre vorrebbero trovare un’intesa e quindi pare che l’ex tecnico nerazzurro si avvii verso ritorno in Iran.