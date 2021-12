Spezia-Empoli aperta e chiusa da due autogol di due ex, poi interviene il VAR

Spezia-Empoli non resterà nella storia della Serie A per lo spettacolo offerto e per l’importanza della partita, ma per il tabellino probabilmente sì. I due gol in realtà sono autogol, messi a segno da due degli ex in campo

PAREGGIO GROTTESCO – A La Spezia succede di tutto. L’autogol dell’ex bianconero Riccardo Marchizza al 50′ viene “recuperato” curiosamente dall’autogol dell’ex azzurro Dimitrios Nikolaou al 72′. In poco più di venti minuti lo Spezia perde i suoi tre punti casalinghi a causa di un autogol e per poco non rischia di affondare. Decisivo il rigore, guadagnato da Andrea Pinamonti (in prestito dall’Inter, tra l’altro due volte vicino al gol), annullato dal VAR. L’1-1 di Spezia-Empoli non smuove la classifica né per lo Spezia di Thiago Motta, che sale a quota 14 punti ed è diciassettesimo, né per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che va a 28 ed è ottavo con la Lazio. Tra poco in campo Sampdoria-Venezia e Torino-Hellas Verona (ore 18:00), prima dell’attesissimo scontro diretto Milan-Napoli (ore 20:45) che interessa molto all’Inter capolista (vedi classifica).